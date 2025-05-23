В Засечном изменится схема движения автобусов № 130 и 149

23.05.2025 | 14:14

В субботу, 24 мая, в селе Засечном Пензенского района изменится схема движения общественного транспорта. Это связано с проведением гидроавиаслета «Крылья Спутника».

Движение по Прибрежному бульвару будет закрыто с 8:00 до 18:00, поэтому автобусы № 130 и 149 с Радужной поедут по Светлой, Изумрудной, Олимпийской и далее - по маршрутам в обоих направлениях, сообщили в ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области».

Ранее сообщалось, что в день шоу Госавтоинспекция ограничит движение по 2 улицам: Прибрежному бульвару (от Радужной до Алой) и новому участку дороги на Светлой (от перекрестка с Алой).

С 8:00 до 18:00 проезд по понтонному мосту будет бесплатным.

Оставить машину можно у ТЦ «Лев» (парковка на 500 мест) либо в поле параллельно Прибрежному бульвару (заезд с Алой, парковка на 200 мест).