Общество

В Засечном изменится схема движения автобусов № 130 и 149

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В субботу, 24 мая, в селе Засечном Пензенского района изменится схема движения общественного транспорта. Это связано с проведением гидроавиаслета «Крылья Спутника».

В Засечном изменится схема движения автобусов № 130 и 149

Движение по Прибрежному бульвару будет закрыто с 8:00 до 18:00, поэтому автобусы № 130 и 149 с Радужной поедут по Светлой, Изумрудной, Олимпийской и далее - по маршрутам в обоих направлениях, сообщили в ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области».

Ранее сообщалось, что в день шоу Госавтоинспекция ограничит движение по 2 улицам: Прибрежному бульвару (от Радужной до Алой) и новому участку дороги на Светлой (от перекрестка с Алой).

С 8:00 до 18:00 проезд по понтонному мосту будет бесплатным.

Оставить машину можно у ТЦ «Лев» (парковка на 500 мест) либо в поле параллельно Прибрежному бульвару (заезд с Алой, парковка на 200 мест).

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Источник — фото № 2 ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области»
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