Семьям бойцов СВО шлют вирусные файлы от имени Красного Креста

30.06.2025 | 18:02

Аферисты создали фальшивый аккаунт под названием «Комитет Красного Креста» и начали слать вирусные файлы семьям участников специальной военной операции. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Мошенники предлагают установить приложение для поиска бойцов среди пленных. Они прикрепляют к сообщению файл с расширением .apk.

Если открыть его, злоумышленники смогут получить персональные данные и другую информацию со смартфона, чтобы использовать ее в противоправных целях и иметь доступ к платежным средствам.

Ранее аферисты начали рассказывать пользователям Telegram о смерти их знакомых. Текст также сопровождается файлом с расширением .apk, инициирующим установку вредоносного программного обеспечения.

«Мошенники всегда стараются давить на эмоции. Будьте осторожны, спокойны и проверяйте любую поступающую информацию», - предупредили в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.