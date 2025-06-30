Анонсировано новое отключение горячей воды в Пензе

30.06.2025 | 13:19

Со вторника, 1 июля, часть Пензы останется без горячей воды из-за гидравлических испытаний. Они будут идти до 14 июля.

В течение этого срока ограничат подачу ресурса в жилые дома по следующим адресам:

- ул. Карпинского, 6, 8, 10, 10a, 20a, 22, 22a, 24, 24a, 26, 28, 30, 30a, 32, 32a, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 44, 44а, 45, 46, 48, 50, 52;

- ул. Коммунистическая, 21, 21а, 21Б, 25, 27, 29, 35, 37, 39, 41, 41а, 45, 47, 49;

- проспект Победы, 2, 4, 6, 8;

- ул. Ворошилова, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 28, 30, 32;

- ул. Суворова, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 170a, 172, 174, 176, 180, 182, 184, 186, 190, 192, 194, 196;

- ул. 8 Марта, 3, 7, 9.

Также без горячей воды останутся социальные объекты:

- детсад Nº 110 (ул. Коммунистическая, 43);

- финансово-экономический лицей Nº 29 (ул. Коммунистическая, 43а, Суворова, 190а);

- детсад Nº 115 (ул. Суворова, 180а);

- административное здание (ул. Суворова, 198);

- детсад Nº 21 (ул. 8 Марта, 5);

- детсад Nº 99 (ул. Пугачева, 57, 57а);

- детсад Nº 106 (ул. Карпинского, 29);

- школа Nº 12 им. В. В. Тарасова (ул. Карпинского, 43а);

- ТЦ «Метро Сити» (ул. Карпинского, 39);

- административное здание (ул. Карпинского, 12).

Ранее стало известно о гидравлических испытаниях в Ближнем Арбекове. Горячей воды в домах не будет с 30 июня по 13 июля. Список адресов здесь.