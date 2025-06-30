На вокзале станции Пенза-I начали ремонтировать лестницу

30.06.2025 | 16:01

На вокзале станции Пенза-I начался ремонт лестницы, ведущей с цокольного этажа здания на площадь.

Железнодорожники отметили, что это важный маршрут для пассажиров, которым люди активно пользуются.

Предполагается восстановить несущие конструкции, заменить изношенные элементы отделки лестничного марша и в целом улучшить условия передвижения по территории вокзала.

Все работы должны быть завершены до 23 июля, сообщили в филиале ОАО «Российские железные дороги».

Пассажиров просят учитывать эту информацию при перемещении.