На вокзале станции Пенза-I начали ремонтировать лестницу

На вокзале станции Пенза-I начался ремонт лестницы, ведущей с цокольного этажа здания на площадь.
Железнодорожники отметили, что это важный маршрут для пассажиров, которым люди активно пользуются.
Предполагается восстановить несущие конструкции, заменить изношенные элементы отделки лестничного марша и в целом улучшить условия передвижения по территории вокзала.
Все работы должны быть завершены до 23 июля, сообщили в филиале ОАО «Российские железные дороги».
Пассажиров просят учитывать эту информацию при перемещении.
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