Общество

В расписание маршруток № 20 внесли изменения

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Со среды, 4 июня, в Пензе стали чаще ходить маршрутки № 20, курсирующие между Пензой-I и Барковкой.

Изменения внесли из-за увеличения пассажиропотока в дачный период и для улучшения транспортного обслуживания жителей Барковки, пояснили в ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области».

«Добавлены рейсы от остановки «Пенза-I» в 13:38, 14:06 и 14:34. Это сокращает интервал движения автобусов в период с 13:20 до 14:50 с 28 до 14 минут», - пояснили в учреждении.

Ранее в ГКУ, реагируя на жалобы читателей портала PenzaInform.ru, отметили, что провели мониторинг и зафиксировали высокую загруженность маршруток № 20.

В связи с этим в рамках дачного сезона было инициировано изменение расписания.

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