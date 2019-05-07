07.05.2019 | 09:35

Во вторник, 7 мая, в администрации Пензы состоялась пресс-конференция, посвященная празднованию Дня Победы.

По словам мэра Виктора Кувайцева, подготовка к дате шла давно, остались последние штрихи - разместить баннеры.

Отдельно он остановился на шествии «Бессмертного полка». Формирование колонны будет проходить на улице Коммунистической с 9:00 до 10:30.

«Маршрут будет прежним. Но он будет продлен почти до места разворота перед мостом у «Василька», потому что количество заявленных участников больше, чем в прошлые годы. Возвращаясь к монументу, «Бессмертный полк» не повернет на улицу Карпинского, а зайдет на главный луч, где пройдет торжественная часть митинга», - сообщил Виктор Кувайцев.

Он добавил, что митинг откроет пролог-композиция «Наша победа» на песню «Шел солдат», в которой примут участие около тысячи детей и подростков.