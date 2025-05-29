В Пензе изменили схему движения маршруток № 29

29.05.2025 | 09:25

В Пензе с четверга, 29 мая, внесли изменения в схему движения маршрута № 29, курсирующего между Западной Поляной и Арбековом.

По многочисленным просьбам горожан в нее включили остановку общественного транспорта «Ул. Минская», пояснили в ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области».

Прежде конечной была «Ул. Одесская», теперь маршрут продлен.

Ранее сообщалось, что глава города Олег Денисов пообещал жителям улицы Аустрина остановочный павильон у ТЦ «Домино». Он отметил, что рядом расположены детские сады, на площадке скапливаются люди, которые хотят уехать в центр Пензы.

До конца года, помимо вышеназванного, установят еще 7 павильонов за 1 480 000 рублей. Их разместят на следующих остановках:

- «Железнодорожный переезд» на улице Арбековской (по направлению из центра);

- «Детская поликлиника № 5» в районе дома № 123 на улице Чапаева (из центра);

- «Улица Кошевого» (конечная);

- «Ахунское кладбище» (из центра);

- «По требованию» в районе строения № 7 на 2-й Питомниковой улице;

- «База отдыха «Дубрава» (из центра);

- «Село Арбеково» (из центра).