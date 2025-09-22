На улице Пушкина самокатчик снес дорожное ограждение

22.09.2025 | 13:51

В центре Пензы самокатчик снес дорожное ограждение и вылетел на проезжую часть. Момент попал на запись камеры видеорегистратора, ролик появился в Сети.

ДТП случилось вечером в субботу, 20 сентября. На кадрах видно, как человек на двухколесном транспорте едет по скверу «Копилка пословиц» в сторону перекрестка улиц Пушкина и Володарского. Он не успевает затормозить, врезается в секцию ограждения и сносит ее, после чего падает перед машинами (они стоят на светофоре).

На помощь водителю СИМ поспешили очевидцы, он поднялся и снова встал на самокат.

В Сети пользователи отметили, что ситуация могла закончиться трагедией, если бы светофор горел зеленым. Также они назвали скорость средства индивидуальной мобильности неприемлемой для пешеходной зоны, а ограждение - слабым.

Ранее в Дальнем Арбекове самокатчик сбил 35-летнего мужчину и уехал с места происшествия.