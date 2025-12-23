В поселке Чаадаевка Toyota врезалась в столб

В поселке Чаадаевка Городищенского района случилось ДТП с участием легковой машины.
Утром в понедельник, 22 декабря, на улице Ленина автолюбительница, управлявшая Toyota, потеряла управление. Машина врезалась в столб.
Сигнал о происшествии поступил спасателям в 10:31. Они выехали на место, чтобы оказать помощь.
Автолюбительница получила ушибы, черепно-мозговую травму. Ее госпитализировали, сообщили в службе спасения.
Утром 22 декабря в областном центре случилось ДТП с участием бензовоза и легковой машины. В аварии пострадал ребенок, из автомобиля его достали пензенские спасатели.
