Происшествия

В поселке Чаадаевка Toyota врезалась в столб

В поселке Чаадаевка Городищенского района случилось ДТП с участием легковой машины.

Утром в понедельник, 22 декабря, на улице Ленина автолюбительница, управлявшая Toyota, потеряла управление. Машина врезалась в столб.

Сигнал о происшествии поступил спасателям в 10:31. Они выехали на место, чтобы оказать помощь.

Автолюбительница получила ушибы, черепно-мозговую травму. Ее госпитализировали, сообщили в службе спасения.

Утром 22 декабря в областном центре случилось ДТП с участием бензовоза и легковой машины. В аварии пострадал ребенок, из автомобиля его достали пензенские спасатели.

Источник — фото МКУ «Служба спасения» Городищенского района
