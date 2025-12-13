Mash: В массовом ДТП рядом с Пензой пострадали 5 человек

В субботу, 13 декабря, рядом с Пензой случилось массовое ДТП, в котором пострадали 5 человек, в том числе ребенок. Такие данные привел телеграм-канал Mash.
Участниками аварии стали около 25 машин.
ДТП случилось утром на 271-м километре трассы Р-208 между Пензой и развязкой на Саратов, в районе Константиновки.
Для устранения последствий, а также из-за непогоды (метели, гололеда, сильного ветра), участок трассы с 265-го по 278-й километр (от Константиновки до Тепличного в Пензе) закрыли для движения всех видов транспорта в обе стороны.
Кроме того, в ФКУ «Поволжуправтодор» сообщили, что из-за плохой погоды ограничено движение для большегрузов и маршрутного транспорта с 124-го по 278-й километр трассы Тамбов - Пенза.
