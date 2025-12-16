Сосновоборской пенсионерке могут вернуть 765 000 рублей

16.12.2025 | 19:36

63-летняя жительница Сосновоборского района получила надежду на возвращение крупной суммы, ставшей добычей мошенников.

В январе этого года женщине позвонил неизвестный человек, который убедил ее перевести деньги на «безопасные счета». Поверив, пенсионерка перечислила 300 000, 275 000 и 190 000 рублей посторонним людям.

Осознав, что случилось, сельчанка обратилась в правоохранительные органы. По факту мошенничества возбудили уголовное дело.

«В рамках расследования установлены владельцы счетов, на которые поступили похищенные средства. Ими оказались жители Челябинской и Новосибирской областей», - сообщили в областной прокуратуре.

Надзорный орган направил в Аргаяшский, Кунашакский и Доволенский районные суды заявления о взыскании в пользу потерпевшей 765 000 рублей. Требования были удовлетворены.