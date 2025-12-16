Из жизни

Сосновоборской пенсионерке могут вернуть 765 000 рублей

Печать
Telegram

63-летняя жительница Сосновоборского района получила надежду на возвращение крупной суммы, ставшей добычей мошенников.

В январе этого года женщине позвонил неизвестный человек, который убедил ее перевести деньги на «безопасные счета». Поверив, пенсионерка перечислила 300 000, 275 000 и 190 000 рублей посторонним людям.

Осознав, что случилось, сельчанка обратилась в правоохранительные органы. По факту мошенничества возбудили уголовное дело.

«В рамках расследования установлены владельцы счетов, на которые поступили похищенные средства. Ими оказались жители Челябинской и Новосибирской областей», - сообщили в областной прокуратуре.

Надзорный орган направил в Аргаяшский, Кунашакский и Доволенский районные суды заявления о взыскании в пользу потерпевшей 765 000 рублей. Требования были удовлетворены.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети