Сосновоборской пенсионерке могут вернуть 765 000 рублей

63-летняя жительница Сосновоборского района получила надежду на возвращение крупной суммы, ставшей добычей мошенников.
В январе этого года женщине позвонил неизвестный человек, который убедил ее перевести деньги на «безопасные счета». Поверив, пенсионерка перечислила 300 000, 275 000 и 190 000 рублей посторонним людям.
Осознав, что случилось, сельчанка обратилась в правоохранительные органы. По факту мошенничества возбудили уголовное дело.
«В рамках расследования установлены владельцы счетов, на которые поступили похищенные средства. Ими оказались жители Челябинской и Новосибирской областей», - сообщили в областной прокуратуре.
Надзорный орган направил в Аргаяшский, Кунашакский и Доволенский районные суды заявления о взыскании в пользу потерпевшей 765 000 рублей. Требования были удовлетворены.
