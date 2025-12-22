На дорогах Пензенской области сбили 3 пешеходов, включая подростка

За последние дни в Пензенской области произошло 3 аварии с участием пешеходов, в том числе несовершеннолетней девочки-подростка.
Первое ДТП случилось в субботу, 20 декабря, на улице Терновского в Пензе. По предварительным данным, в 7:15 73-летний водитель автомобиля ВАЗ-2115 сбил 62-летнего мужчину.
Вторая авария произошла на улице Ульяновской в областном центре (628-й километр трассы М-5) 21-го числа. В 16:00 57-летний шофер фуры Scania наехал на 70-летнего пешехода.
Третье ЧП случилось в Пензенском районе 22 декабря. В 2:00 на 24-м километре дороги Пенза - Кондоль водитель УАЗа сбил 16-летнюю девочку.
Все пострадавшие госпитализированы с травмами. Полиция разбирается в обстоятельствах ДТП, сообщили в областной Госавтоинспекции.
