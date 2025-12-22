Происшествия

На дорогах Пензенской области сбили 3 пешеходов, включая подростка

Печать
Telegram

За последние дни в Пензенской области произошло 3 аварии с участием пешеходов, в том числе несовершеннолетней девочки-подростка.

Первое ДТП случилось в субботу, 20 декабря, на улице Терновского в Пензе. По предварительным данным, в 7:15 73-летний водитель автомобиля ВАЗ-2115 сбил 62-летнего мужчину.

Вторая авария произошла на улице Ульяновской в областном центре (628-й километр трассы М-5) 21-го числа. В 16:00 57-летний шофер фуры Scania наехал на 70-летнего пешехода.

Третье ЧП случилось в Пензенском районе 22 декабря. В 2:00 на 24-м километре дороги Пенза - Кондоль водитель УАЗа сбил 16-летнюю девочку.

Все пострадавшие госпитализированы с травмами. Полиция разбирается в обстоятельствах ДТП, сообщили в областной Госавтоинспекции.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети