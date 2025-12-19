На трассе М-5 под Кузнецком опрокинулась «Газель»

19.12.2025 | 09:36

Утром в четверг, 18 декабря, в Кузнецком районе случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал человек.

По предварительным данным, в 7:15 на 746-м километре трассы М-5, недалеко от первого поворота на Кузнецк вблизи кафе «У мамы», в аварию попал 40-летний мужчина.

Водитель «Газели» не справился с управлением, из-за чего машина выехала в кювет и опрокинулась.

Автомобилист получил травмы, ему потребовалась госпитализация.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в областной Госавтоинспекции.