На трассе М-5 под Кузнецком опрокинулась «Газель»

Утром в четверг, 18 декабря, в Кузнецком районе случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал человек.
По предварительным данным, в 7:15 на 746-м километре трассы М-5, недалеко от первого поворота на Кузнецк вблизи кафе «У мамы», в аварию попал 40-летний мужчина.
Водитель «Газели» не справился с управлением, из-за чего машина выехала в кювет и опрокинулась.
Автомобилист получил травмы, ему потребовалась госпитализация.
«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в областной Госавтоинспекции.
