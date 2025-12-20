В Пензенском районе столкнулись «Лада-Гранта» и «Газель»

20.12.2025 | 09:49

В Пензенском районе вечером в пятницу, 19 декабря, случилось серьезное ДТП с участием двух автомобилей.

По предварительным данным, в 18:35 на 248-м километре трассы Тамбов - Пенза, рядом с селом Загоскино, столкнулись «Лада-Гранта» под управлением 50-летнего мужчины и грузовая «Газель» с 64-летним водителем.

В аварии пострадали оба автомобилиста.

По словам очевидцев, водитель «Гранты» разбил голову и получил открытый перелом ноги. Медики госпитализировали его.

Водителю «Газели» оказали помощь на месте ДТП, госпитализация не потребовалась.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в областной ГАИ.