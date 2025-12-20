Происшествия

В Пензенском районе столкнулись «Лада-Гранта» и «Газель»

Печать
Telegram

В Пензенском районе вечером в пятницу, 19 декабря, случилось серьезное ДТП с участием двух автомобилей.

По предварительным данным, в 18:35 на 248-м километре трассы Тамбов - Пенза, рядом с селом Загоскино, столкнулись «Лада-Гранта» под управлением 50-летнего мужчины и грузовая «Газель» с 64-летним водителем.

В аварии пострадали оба автомобилиста.

По словам очевидцев, водитель «Гранты» разбил голову и получил открытый перелом ноги. Медики госпитализировали его.

Водителю «Газели» оказали помощь на месте ДТП, госпитализация не потребовалась.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в областной ГАИ.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


Источник — видео «Сова Пенза авто»
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети