В Пензенском районе столкнулись «Лада-Гранта» и «Газель»

В Пензенском районе вечером в пятницу, 19 декабря, случилось серьезное ДТП с участием двух автомобилей.
По предварительным данным, в 18:35 на 248-м километре трассы Тамбов - Пенза, рядом с селом Загоскино, столкнулись «Лада-Гранта» под управлением 50-летнего мужчины и грузовая «Газель» с 64-летним водителем.
В аварии пострадали оба автомобилиста.
По словам очевидцев, водитель «Гранты» разбил голову и получил открытый перелом ноги. Медики госпитализировали его.
Водителю «Газели» оказали помощь на месте ДТП, госпитализация не потребовалась.
«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в областной ГАИ.
