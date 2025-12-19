Пострадавшему от агрессивной собаки подростку выплатят 110 000 руб.

В Пензе мать 14-летнего мальчика, пострадавшего от агрессивной собаки, добилась выплаты компенсации морального вреда.
Нападение произошло весной 2025 года. Сын владелицы пса породы стаффордширский терьер выгуливал его в компании своей сожительницы. Внезапно собака заметила незнакомого мальчика, резко сорвалась с места и бросилась на ребенка.
Животное впилось зубами ему в ногу. Сын владелицы пытался отозвать пса, подбежал к пострадавшему, стал разжимать пасть собаки и в итоге оттащил ее от мальчика. После он предложил оказать ребенку первую помощь.
В тот же день подросток обратился в больницу, где ему обработали рану и вакцинировали против бешенства.
«Согласно заключению эксперта, причиненные ребенку повреждения в виде множественных укушенных ран правой голени повлекли за собой кратковременное расстройство здоровья и расцениваются как легкий вред здоровью», - сообщили в пресс-службе Пензенского областного суда.
На заседании мать пострадавшего рассказала, что после случившегося сын был очень испуган, подавлен. Множество ран, а также врачебные манипуляции причиняли ему физическую боль. По ее словам, после нападения владелица пса ни разу не принесла свои извинения, не предложила оказать материальную помощь или выплатить компенсацию морального вреда.
«Руководствуясь принципами разумности и справедливости, решением суда с ответчика взыскана компенсация морального вреда в размере 110 000 рублей», - рассказали в пресс-службе.
