В Дальнем Арбекове самокатчик сбил прохожего и скрылся

17.09.2025 | 08:58

В Пензе разыскивают свидетелей ДТП на улице Генерала Глазунова с пешеходом и самокатчиком.

27 августа, в 18:00 неизвестный водитель СИМ (средства индивидуальной мобильности) сбил 35-летнего мужчину, а затем уехал с места происшествия, рассказали в областной Госавтоинспекции.

Пешеход получил травмы.

Свидетелей наезда попросили позвонить в областное ГАИ по номерам: 59-90-47, 59-90-02, 59-90-03, 59-90-04.

Также можно прийти по адресу: Пенза, улица Бакунина, 181.

В Пензе водители электросамокатов нередко сбивают прохожих и скрываются с места ДТП. Так, вечером 14 июля на улице 65-летия Победы неизвестный натолкнулся на 5-летнего мальчика и уехал. Ребенок пострадал.