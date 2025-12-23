Дочь участника СВО «похоронили» на «Госуслугах»

23.12.2025 | 19:39

В Пензенской области прокуратура помогла жене участника СВО исправить ошибку в личном кабинете на Едином портале госуслуг.

На странице женщины отражалась информация о смерти дочери, которая на самом деле была жива. Персональные данные девочки полностью совпали с данными реально умершего ребенка, из-за чего возникла путаница.

Пензячка много раз сообщала об ошибке, но на портале ее так и не исправили. Тогда супруга бойца, который сейчас проходит службу, пошла в прокуратуру.

Надзорный орган провел проверку и установил, что в семье воспитываются двое детей, все живы.

Прокуратура инициировала направление заявок в Минцифры России и Федеральную налоговую службу РФ, являющуюся оператором системы «Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния».

В итоге недостоверные сведения были удалены, сообщили в ведомстве.