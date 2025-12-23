Из жизни

Дочь участника СВО «похоронили» на «Госуслугах»

Печать
Telegram

В Пензенской области прокуратура помогла жене участника СВО исправить ошибку в личном кабинете на Едином портале госуслуг.

На странице женщины отражалась информация о смерти дочери, которая на самом деле была жива. Персональные данные девочки полностью совпали с данными реально умершего ребенка, из-за чего возникла путаница.

Пензячка много раз сообщала об ошибке, но на портале ее так и не исправили. Тогда супруга бойца, который сейчас проходит службу, пошла в прокуратуру.

Надзорный орган провел проверку и установил, что в семье воспитываются двое детей, все живы.

Прокуратура инициировала направление заявок в Минцифры России и Федеральную налоговую службу РФ, являющуюся оператором системы «Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния».

В итоге недостоверные сведения были удалены, сообщили в ведомстве.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети