Пензенец не смог снизить стоимость купленной квартиры через суд

В Пензе суд изучил спорную сделку о купле-продаже квартиры и отказал в снижении ее стоимости из-за пожара.
Истец, обратившийся с заявлением, рассказал, что 1 октября 2024 года приобрел квартиру за 2 770 000 рублей. При этом прежние владельцы заблаговременно не сообщили ему о ЧП: три с половиной месяца назад этажом выше случился пожар, при тушении спорную квартиру залило.
При осмотре жилья ни мужчина, ни его мать, с которой он приходил, не заметили следов залива, но через несколько недель после покупки проявилась плесень, распространился запах сырости.
Жить в квартире оказалось невозможно: нового хозяина стал мучить кашель, появился специфический привкус во рту. В итоге ему пришлось съехать.
Пензенец выяснил, что для устранения всех недостатков требуется затратный и долгосрочный ремонт. Эксперты, к которым он обратился, оценили работы в 347 160 рублей. Эту сумму истец и затребовал через суд у продавцов, посчитав, что те должны были снизить стоимость жилья при продаже.
Также он попросил взыскать судебные расходы, средства, затраченные на оплату госпошлины, и компенсацию морального вреда в размере 300 000 рублей.
Ответчики, в свою очередь, пояснили, что после залива просушили квартиру с помощью тепловой пушки, потом, в сентябре 2024-го, частично сделали ремонт, поменяв обои и натяжной потолок в комнатах. Никакого запаха, по их словам, внутри не было.
«Ни покупателю, ни его матери они не говорили ни про пожар, ни про залив квартиры, но в подъезде были явные следы как пожара, так и залива, поэтому посчитали, что покупателю было известно об этом», - пояснили в Железнодорожном районном суде.
Как предположили продавцы, плесень могла появиться из-за того, что новый владелец осенью оставлял окна открытыми.
Изучив материалы дела и показания свидетелей, суд установил, что следы залива были видны во время продажи, но покупатель не предъявил претензий к техническому состоянию объекта. Кроме того, выявленные недостатки не препятствуют проживанию в квартире.
В итоге мужчине отказали в удовлетворении иска.
Новости по теме
- В Кузнецком районе в сгоревшем доме обнаружили труп мужчины
- Сосновоборской пенсионерке могут вернуть 765 000 рублей
- Капремонт загса на Минской: заключен контракт с проектировщиком
- Обманули маркетплейс: троих юных пензенцев осудили за грабеж
- Водителю, погубившему 29-летнего пассажира, вынесли приговор
- В шемышейской больнице закончился ремонт хирургического отделения
- Бессоновские пчеловоды через суд добились компенсации 4,5 млн руб.
- В Городищенском районе сгорели 3 тонны семян подсолнечника
- Вера Фейгина рассказала, на что планировала потратить взятку
- Житель Пачелмского района заплатит 100 тысяч за ложный донос
Последние новости
- Сосновоборской пенсионерке могут вернуть 765 000 рублей
- Получить звание «Ветеран труда» стало проще
- Пожилая сердобчанка облила соседку зеленкой и получила штраф
- Житель Пачелмского района заплатит 100 тысяч за ложный донос
- Двое пензенцев поплатились за экстремистскую символику на машинах
- В Пензенском зоопарке поселился баран Ждан
- Участвующего в СВО пензенца захотели выселить из квартиры
- На Пензе-I задержали 22-летнего иностранца, загостившегося в России
- Руководителя студии танцев наказали за поездку с детьми в Самару
- С подростка-велосипедиста взыскали почти полмиллиона после ДТП
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!