Из жизни

Пензенец не смог снизить стоимость купленной квартиры через суд

Печать
Telegram

В Пензе суд изучил спорную сделку о купле-продаже квартиры и отказал в снижении ее стоимости из-за пожара.

Истец, обратившийся с заявлением, рассказал, что 1 октября 2024 года приобрел квартиру за 2 770 000 рублей. При этом прежние владельцы заблаговременно не сообщили ему о ЧП: три с половиной месяца назад этажом выше случился пожар, при тушении спорную квартиру залило.

При осмотре жилья ни мужчина, ни его мать, с которой он приходил, не заметили следов залива, но через несколько недель после покупки проявилась плесень, распространился запах сырости.

Пензенец не смог снизить стоимость купленной квартиры через суд

Жить в квартире оказалось невозможно: нового хозяина стал мучить кашель, появился специфический привкус во рту. В итоге ему пришлось съехать.

Пензенец выяснил, что для устранения всех недостатков требуется затратный и долгосрочный ремонт. Эксперты, к которым он обратился, оценили работы в 347 160 рублей. Эту сумму истец и затребовал через суд у продавцов, посчитав, что те должны были снизить стоимость жилья при продаже.

Пензенец не смог снизить стоимость купленной квартиры через суд

Также он попросил взыскать судебные расходы, средства, затраченные на оплату госпошлины, и компенсацию морального вреда в размере 300 000 рублей.

Ответчики, в свою очередь, пояснили, что после залива просушили квартиру с помощью тепловой пушки, потом, в сентябре 2024-го, частично сделали ремонт, поменяв обои и натяжной потолок в комнатах. Никакого запаха, по их словам, внутри не было.

«Ни покупателю, ни его матери они не говорили ни про пожар, ни про залив квартиры, но в подъезде были явные следы как пожара, так и залива, поэтому посчитали, что покупателю было известно об этом», - пояснили в Железнодорожном районном суде.

Как предположили продавцы, плесень могла появиться из-за того, что новый владелец осенью оставлял окна открытыми.

Изучив материалы дела и показания свидетелей, суд установил, что следы залива были видны во время продажи, но покупатель не предъявил претензий к техническому состоянию объекта. Кроме того, выявленные недостатки не препятствуют проживанию в квартире.

В итоге мужчине отказали в удовлетворении иска.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


Источник — фото предоставлены Железнодорожным районным судом
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети