Пензенец не смог снизить стоимость купленной квартиры через суд

16.12.2025 | 21:33

В Пензе суд изучил спорную сделку о купле-продаже квартиры и отказал в снижении ее стоимости из-за пожара.

Истец, обратившийся с заявлением, рассказал, что 1 октября 2024 года приобрел квартиру за 2 770 000 рублей. При этом прежние владельцы заблаговременно не сообщили ему о ЧП: три с половиной месяца назад этажом выше случился пожар, при тушении спорную квартиру залило.

При осмотре жилья ни мужчина, ни его мать, с которой он приходил, не заметили следов залива, но через несколько недель после покупки проявилась плесень, распространился запах сырости.

Жить в квартире оказалось невозможно: нового хозяина стал мучить кашель, появился специфический привкус во рту. В итоге ему пришлось съехать.

Пензенец выяснил, что для устранения всех недостатков требуется затратный и долгосрочный ремонт. Эксперты, к которым он обратился, оценили работы в 347 160 рублей. Эту сумму истец и затребовал через суд у продавцов, посчитав, что те должны были снизить стоимость жилья при продаже.

Также он попросил взыскать судебные расходы, средства, затраченные на оплату госпошлины, и компенсацию морального вреда в размере 300 000 рублей.

Ответчики, в свою очередь, пояснили, что после залива просушили квартиру с помощью тепловой пушки, потом, в сентябре 2024-го, частично сделали ремонт, поменяв обои и натяжной потолок в комнатах. Никакого запаха, по их словам, внутри не было.

«Ни покупателю, ни его матери они не говорили ни про пожар, ни про залив квартиры, но в подъезде были явные следы как пожара, так и залива, поэтому посчитали, что покупателю было известно об этом», - пояснили в Железнодорожном районном суде.

Как предположили продавцы, плесень могла появиться из-за того, что новый владелец осенью оставлял окна открытыми.

Изучив материалы дела и показания свидетелей, суд установил, что следы залива были видны во время продажи, но покупатель не предъявил претензий к техническому состоянию объекта. Кроме того, выявленные недостатки не препятствуют проживанию в квартире.

В итоге мужчине отказали в удовлетворении иска.