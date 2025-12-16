Криминал

Распылил газ: в Пензе дорожный конфликт стал уголовным делом

В Пензе 67-летнему водителю распылили перцовый баллончик в окно автомобиля во время конфликта на дороге.

Полиция узнала об инциденте, получив сообщение из больницы, куда обратился пенсионер. Тот рассказал, что пострадал от действий другого водителя.

В результате оперативно-разыскных мероприятий личность подозреваемого была установлена, им оказался 42-летний житель Бессоновского района.

Мужчина не стал отрицать вину и пояснил, что ему не понравилась манера вождения другого участника дорожного движения. Он остановился и вступил с ним в перепалку.

По словам подозреваемого, оппонент вдруг потянулся за чем-то в автомобиле. Опасаясь его действий, бессоновец применил перцовый баллончик и уехал.

«По данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет», - сообщили в областном УМВД России.

