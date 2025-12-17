В Белинском в пользу укушенного псом ребенка взыскали 20 000 рублей

17.12.2025 | 13:30

В городе Белинском с владельца собаки, которая укусила ребенка, взыскали компенсацию морального вреда.

5 июля животное, выпущенное на выгул без намордника, напало на 9-летнего мальчика на улице Новозападной. Он получил травму левой голени.

Мать ребенка обратилась в прокуратуру. Надзорный орган провел проверку и подал в суд иск в интересах несовершеннолетнего.

Требования были удовлетворены, с хозяина собаки взыскали 20 000 рублей, сообщили в областной прокуратуре.

В настоящее время в Пензенской области расследуются два уголовных дела по фактам нападения бродячих животных на детей, ход которых контролирует СКР.

12 декабря пес сильно напугал ребенка возле дома на улице Ленина в Сосновоборске. 15 декабря на улице Белинского в Кузнецке собака порвала куртку девочке, которая шла в школу.