Из жизни

Получить звание «Ветеран труда» стало проще

На портале «Госуслуги» пензенцам уже доступно более 40 так называемых жизненных ситуаций - цифровых сервисов, объединяющих государственные услуги по единой теме и работающих по принципу «одного окна».

В ноябре портал пополнился новыми жизненными ситуациями. Стали доступны сервисы «Обращение к нотариусу», «Подача документов в суд», «Организация нестационарной торговли», «Ветеран труда» и ряд других.

Вице-премьер - руководитель Аппарата Правительства РФ Дмитрий Григоренко подчеркнул, что госуслуги развиваются как цифровой помощник, призванный облегчить жизнь гражданам и бизнесу.

По его словам, запуск комплексных сервисов отражает концепцию «комфортного государства», при которой пользователю не требуется разбираться в структуре ведомств для получения нужной услуги.

Новая жизненная ситуация «Ветеран труда» предназначена для упрощения оформления почетного звания, присваиваемого за многолетний и добросовестный труд. С помощью сервиса пензенцы могут ознакомиться с условиями получения статуса и подать заявление на присвоение статуса «Ветеран труда» в электронном виде.

Напомним, ранее на госуслугах был расширен сервис «Выход на пенсию». Теперь в рамках жизненной ситуации пожилым пензенцам доступно оформление электронного свидетельства пенсионера. Оно используется для подтверждения пенсионного статуса и получения различных льгот.

