В Пензенской области за несколько часов сбили 2 пешеходов

15.12.2025 | 12:12

В субботу, 13 декабря, на дорогах Пензенской области случилось 2 дорожно-транспортных происшествия с участием пешеходов.

Одно из них случилось в Бессоновском районе.

По предварительным данным, в 6:40 на 650-м километре трассы М-5, в селе Чемодановка, 41-летний водитель КамАЗа с полуприцепом сбил 19-летнюю девушку.

Вторая авария произошла в Тамале. Предварительно установлено, что в 9:46 на улице Советской под колеса автомобиля попала 68-летняя женщина. Водитель скрылся с места, его личность пока не установлена.

Обеих пострадавших госпитализировали с травмами.

По фактам ДТП сейчас проводятся проверки, сообщили в областной Госавтоинспекции.