Для водителей увеличат штраф за одно нарушение

17.12.2025 | 17:12

В среду, 17 декабря, Госдума РФ приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект, увеличивающий в 2 раза штрафы за перевозку детей без автокресел. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Изменения внесли в статью 12.23 КоАП РФ.

Для граждан штрафы за это нарушение составят 5 000 рублей (сейчас - 3 000), для должностных лиц - 50 000 рублей (вместо 25 000), для организаций - 200 000 рублей (на данный момент - 100 000).

Согласно принятым изменениям, самозанятых таксистов будут наказывать как должностных лиц, а водителей, занимающихся предпринимательством без образования юрлица, - как организацию.

Теперь документ направят на утверждение в Совет Федерации, после чего его подпишет Президент РФ.

С 1 сентября в России вступили в силу новые требования к детским удерживающим устройствам. Запрещено использовать лямки, адаптеры вместо автокресел или бустеров. Штраф для граждан составляет 3 000 рублей.