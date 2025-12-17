«Шестерка» врезалась в отбойник на Измайловском путепроводе

В Пензе вечером во вторник, 16 декабря, на Измайловском путепроводе случилось ДТП, в котором пострадал человек.
По предварительным данным, в 22:40 19-летний водитель ВАЗ-2106 не справился с управлением и врезался в разделительное ограждение.
Фото последствий ДТП опубликовали в Сети. От удара у «шестерки» покорежило переднюю часть.
Водитель получил травмы, медики госпитализировали его.
«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в областной ГАИ.
Новости по теме
- В ДТП на ул. Рахманинова пострадали три пассажирки автобуса
- Эхо ДТП: переход на улице Генерала Глазунова стал освещаться
- В Пензе за один день сбили троих пешеходов
- Водителю, погубившему 29-летнего пассажира, вынесли приговор
- Распылил газ: в Пензе дорожный конфликт стал уголовным делом
- «Поволжуправтодор» дал пояснения по ДТП на тамбовской трассе
- В Пензенской области за несколько часов сбили 2 пешеходов
- Прокуратура выявила нарушения в содержании дороги Тамбов - Пенза
- Водителям назвали способы уберечь двигатель от некачественного бензина
- В минздраве сообщили подробности о пострадавших в массовом ДТП
Последние новости
- В ДТП на ул. Рахманинова пострадали три пассажирки автобуса
- В Нижнеломовском районе пропал 66-летний пенсионер
- Выясняются обстоятельства смерти двух мужчин при пожарах
- В Лопатинском районе случился смертельный пожар
- В Кузнецком районе в сгоревшем доме обнаружили труп мужчины
- В Пензе за один день сбили троих пешеходов
- В Городищенском районе сгорели 3 тонны семян подсолнечника
- По факту нападения собак на девочку в Кузнецке возбудят уголовное дело
- В Кузнецком районе огонь уничтожил жилой дом
- В Засечном задержали мужчину, зашедшего в лифт за девочкой
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!