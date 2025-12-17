«Шестерка» врезалась в отбойник на Измайловском путепроводе

17.12.2025 | 09:22

В Пензе вечером во вторник, 16 декабря, на Измайловском путепроводе случилось ДТП, в котором пострадал человек.

По предварительным данным, в 22:40 19-летний водитель ВАЗ-2106 не справился с управлением и врезался в разделительное ограждение.

Фото последствий ДТП опубликовали в Сети. От удара у «шестерки» покорежило переднюю часть.

Водитель получил травмы, медики госпитализировали его.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в областной ГАИ.