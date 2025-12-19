Кричала на мужа: после жалоб соседей к пензячке приехала полиция

19.12.2025 | 16:24

В Пензе полиция пришла к семье, проживающей в доме № 45 на улице Карпинского. Соседи пожаловались, что в квартире не утихают скандалы.

По словам пензенцев, там живут маленькие дети и трое взрослых. «Шум и ругань - 24/7», - пояснили они в Сети.

Горожане разместили несколько постов, где пожаловались на семью. На одном из видео за закрытой дверью квартиры слышится громкий голос женщины, выражающейся нецензурно.

Полицейские увидели записи во время мониторинга и начали проверку.

Инспектор по делам несовершеннолетних выехал по адресу. Выяснилось, что супруги поругались при детях из-за того, что пензячка явилась домой нетрезвой, рассказали в пресс-службе регионального УМВД РФ.

В отношении нее составили административный протокол по статье 5.35 КоАП РФ («Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»).

Сейчас рассматривается вопрос о постановке семьи на профилактический учет.