Кричала на мужа: после жалоб соседей к пензячке приехала полиция

В Пензе полиция пришла к семье, проживающей в доме № 45 на улице Карпинского. Соседи пожаловались, что в квартире не утихают скандалы.
По словам пензенцев, там живут маленькие дети и трое взрослых. «Шум и ругань - 24/7», - пояснили они в Сети.
Горожане разместили несколько постов, где пожаловались на семью. На одном из видео за закрытой дверью квартиры слышится громкий голос женщины, выражающейся нецензурно.
Полицейские увидели записи во время мониторинга и начали проверку.
Инспектор по делам несовершеннолетних выехал по адресу. Выяснилось, что супруги поругались при детях из-за того, что пензячка явилась домой нетрезвой, рассказали в пресс-службе регионального УМВД РФ.
В отношении нее составили административный протокол по статье 5.35 КоАП РФ («Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»).
Сейчас рассматривается вопрос о постановке семьи на профилактический учет.
