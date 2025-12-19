Из жизни

Кричала на мужа: после жалоб соседей к пензячке приехала полиция

Печать
Telegram

В Пензе полиция пришла к семье, проживающей в доме № 45 на улице Карпинского. Соседи пожаловались, что в квартире не утихают скандалы.

По словам пензенцев, там живут маленькие дети и трое взрослых. «Шум и ругань - 24/7», - пояснили они в Сети.

Горожане разместили несколько постов, где пожаловались на семью. На одном из видео за закрытой дверью квартиры слышится громкий голос женщины, выражающейся нецензурно.

Полицейские увидели записи во время мониторинга и начали проверку.

Инспектор по делам несовершеннолетних выехал по адресу. Выяснилось, что супруги поругались при детях из-за того, что пензячка явилась домой нетрезвой, рассказали в пресс-службе регионального УМВД РФ.

В отношении нее составили административный протокол по статье 5.35 КоАП РФ («Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»).

Сейчас рассматривается вопрос о постановке семьи на профилактический учет.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


Источник — фото - срезка с видео «Черный список»
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети