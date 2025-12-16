В Пензе за один день сбили троих пешеходов

В понедельник, 15 декабря, в Пензе сбили 3 пешеходов. Всем им потребовалась госпитализация, сообщили в областной Госавтоинспекции.
В 12:08 на улице Тухачевского 40-летний водитель Ford Focus наехал на 46-летнюю женщину.
В 16:30 на Окружной под колесами Chevrolet Lacetti, которым управлял 35-летний мужчина, оказалась 69-летняя женщина.
В 18:15 на улице Металлистов 59-летний водитель тягача Scania с полуприцепом Krone сбил 42-летнего мужчину.
Полицейские устанавливают обстоятельства случившихся ДТП.
13 декабря на дорогах Пензенской области также пострадали несколько пешеходов. В Чемодановке водитель КамАЗа с полуприцепом сбил 19-летнюю девушку, в Тамале под колеса автомобиля попала 68-летняя женщина (водитель скрылся). Обеих госпитализировали с травмами.
Новости по теме
- Эхо ДТП: переход на улице Генерала Глазунова стал освещаться
- Водителю, погубившему 29-летнего пассажира, вынесли приговор
- «Поволжуправтодор» дал пояснения по ДТП на тамбовской трассе
- В Пензенской области за несколько часов сбили 2 пешеходов
- Прокуратура выявила нарушения в содержании дороги Тамбов - Пенза
- В минздраве сообщили подробности о пострадавших в массовом ДТП
- Прокуратура начала проверку после массового ДТП рядом с Пензой
- Mash: В массовом ДТП рядом с Пензой пострадали 5 человек
- Больше 20 машин: очевидцы сообщили о массовом ДТП рядом с Пензой
- Погибла семья: виновнику ДТП в Засечном вынесли приговор
Последние новости
- В Кузнецком районе в сгоревшем доме обнаружили труп мужчины
- В Городищенском районе сгорели 3 тонны семян подсолнечника
- По факту нападения собак на девочку в Кузнецке возбудят уголовное дело
- В Кузнецком районе огонь уничтожил жилой дом
- В Засечном задержали мужчину, зашедшего в лифт за девочкой
- На улице Злобина в Пензе после ДТП загорелся автомобиль
- В Пензенской области за несколько часов сбили 2 пешеходов
- В Сосновоборске бродячие собаки напали на ребенка
- Вернуть воду жителям Заводского района планируют до вечера
- По факту столкновения поездов на станции Чаис возбуждено дело
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!