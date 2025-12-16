Происшествия

В Пензе за один день сбили троих пешеходов

В понедельник, 15 декабря, в Пензе сбили 3 пешеходов. Всем им потребовалась госпитализация, сообщили в областной Госавтоинспекции.

В 12:08 на улице Тухачевского 40-летний водитель Ford Focus наехал на 46-летнюю женщину.

В 16:30 на Окружной под колесами Chevrolet Lacetti, которым управлял 35-летний мужчина, оказалась 69-летняя женщина.

В 18:15 на улице Металлистов 59-летний водитель тягача Scania с полуприцепом Krone сбил 42-летнего мужчину.

Полицейские устанавливают обстоятельства случившихся ДТП.

13 декабря на дорогах Пензенской области также пострадали несколько пешеходов. В Чемодановке водитель КамАЗа с полуприцепом сбил 19-летнюю девушку, в Тамале под колеса автомобиля попала 68-летняя женщина (водитель скрылся). Обеих госпитализировали с травмами.

