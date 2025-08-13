Происшествия

В Пензе ищут свидетелей наезда самокатчика на ребенка

Печать
Telegram

В Пензе полиция разыскивает очевидцев ДТП, которое случилось на улице 65-летия Победы вечером 14 июля.

В 18:10 самокатчик, личность которого не удалось установить, сбил пешехода, мальчика 2020 года рождения, и уехал. Ребенок получил травмы.

Свидетелей данного происшествия убедительно просят позвонить в Управление Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области по телефонам: 59-90-47, 59-90-02, 59-90-03, обратились к гражданам в ГАИ.

Также можно прийти по адресу: Пенза, улица Бакунина, 181.

Похожее ДТП случилось вечером 3 июля на улице Ладожской. Неизвестный самокатчик наехал на 9-летнего мальчика. Ребенок пострадал.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте