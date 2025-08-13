В Пензе ищут свидетелей наезда самокатчика на ребенка

13.08.2025 | 10:37

В Пензе полиция разыскивает очевидцев ДТП, которое случилось на улице 65-летия Победы вечером 14 июля.

В 18:10 самокатчик, личность которого не удалось установить, сбил пешехода, мальчика 2020 года рождения, и уехал. Ребенок получил травмы.

Свидетелей данного происшествия убедительно просят позвонить в Управление Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области по телефонам: 59-90-47, 59-90-02, 59-90-03, обратились к гражданам в ГАИ.

Также можно прийти по адресу: Пенза, улица Бакунина, 181.

Похожее ДТП случилось вечером 3 июля на улице Ладожской. Неизвестный самокатчик наехал на 9-летнего мальчика. Ребенок пострадал.