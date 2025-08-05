В Пензе ищут свидетелей ДТП с ребенком на улице Ладожской

05.08.2025 | 10:10

В Пензе полицейские ищут водителя неустановленного СИМ (средство индивидуальной мобильности), сбившего ребенка в Дальнем Арбекове.

По данным Госавтоинспекции, ДТП случилось 3 июля в 19:40 на улице Ладожской.

Водитель наехал на 9-летнего мальчика и скрылся. Ребенок получил травмы.

Свидетелей ДТП убедительно просят позвонить в Управление Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области по телефонам: 59-90-47, 59-90-02, 59-90-03, 59-90-04 - или обратиться по адресу: г. Пенза, ул. Бакунина, 181.

Ранее в Комсомольском парке двое подростков на самокате сбили 5-летнюю девочку.