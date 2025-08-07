На мосту в Пензе водитель врезался в бетонное ограждение

07.08.2025 | 12:07

В Пензе, в районе ремонтируемого моста через Суру на трассе М-5, случилось очередное ДТП. Речь о переправе на 635-м километре федеральной автодороги, в 680 метрах от развязки, что у гостиничного комплекса «Золотой Петушок».

В среду, 6 августа, водитель легкового автомобиля врезался в бетонное ограждение. Мужчину заблокировало внутри, но вскоре он смог самостоятельно выбраться из салона. Прибывшие на место медики оказали ему необходимую помощь.

«Спасатели провели комплекс мероприятий по устранению вторичных поражающих факторов при ДТП», - рассказали в областном пожарно-спасательном центре.

Год назад с этого же моста, частично перекрытого, слетел Renault Duster: 45-летний водитель угодил в разобранный пролет. От полученных травм мужчина скончался в больнице.

Этим летом ДТП случилось и на еще одном ремонтируемом мосту - в Никольском районе: на 37-м километре дороги Городище - Никольск - Ночка, в селе Тюнярь, 57-летний водитель грузовика Hino также врезался в дорожное ограждение, пострадали два человека.