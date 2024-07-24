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Происшествия

На М-5 машина слетела в разобранный пролет моста

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В Пензе в понедельник, 22 июля, с частично перекрытого моста на трассе М-5 слетел легковой автомобиль. Пострадал 45-летний мужчина.

Авария случилась в 23:25 на 635-м километре дороги. На данном участке ведутся работы по реконструкции моста. Водитель на Renault Duster упал в разобранный пролет, рассказали в пресс-службе ГБУ «ППСЦ».

Мужчина получил травмы и самостоятельно выбраться из машины не мог. Его извлекали спасатели. После этого водителя госпитализировали.

«По данному факту проводится проверка», - сообщили в управлении Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области.

Мост через Суру на данном участке закрыли на ремонт на полтора года. Его состояние признано неудовлетворительным.

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Источник — фото ГБУ «ППСЦ»
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