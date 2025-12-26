В Пензе мужчина застрял в заборе у онкодиспансера

Ранним утром в четверг, 25 декабря, пензенские спасатели пришли на помощь мужчине, застрявшему в заборе и не имевшему возможности выбраться самостоятельно.
Речь идет об ограждении территории пансионата онкологического диспансера на проспекте Строителей, 37а.
Сигнал о случившемся поступил в областной пожарно-спасательный центр в 4:55 из службы 112.
«Оперативно прибыв на место происшествия, специалисты деблокировали пострадавшего. Медицинская помощь ему не потребовалась», - сообщили в ППСЦ.
Ранним утром 26 декабря росгвардейцы в Пензе спасли другого мужчину - он внезапно почувствовал себя плохо на улице, упал и едва не замерз в снегу.
