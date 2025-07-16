В ДТП на мосту в Никольском районе пострадали 2 человека

16.07.2025 | 11:35

Стали известны подробности ДТП с мусоровозом, случившегося во вторник, 15 июля, в Никольском районе.

Предварительно установлено, что в 11:40 на 37-м километре дороги Городище - Никольск - Ночка, в селе Тюнярь, 57-летний водитель грузовика Hino врезался в дорожное ограждение на мосту.

На объекте сейчас ведется ремонт, половина моста перекрыта. Машина застряла поперек проезжей части на стройматериалах, заблокировав движение по переправе. Из-за аварии образовался серьезный затор.

«В результате происшествия водитель получил телесные повреждения, после осмотра скорой медицинской помощи был отпущен. Его пассажир, молодой человек 2001 года рождения, получил травмы и был госпитализирован», - сообщили в областной Госавтоинспекции.

Сотрудники полиции сейчас устанавливают все обстоятельства произошедшего.