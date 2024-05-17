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Общество

В Пензе на полтора года закрыли мост через Суру

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В Пензе начали ремонтировать мост через Суру на трассе М-5 «Урал», построенный в 2003 году. Его состояние признано неудовлетворительным.

Речь о переправе на 635-м километре федеральной автодороги, в 680 метрах от развязки, что у гостиничного комплекса «Золотой Петушок».

Мостов два, левый и правый, в неудовлетворительном состоянии находится тот, что ведет на Москву. Его длина - 260,45 м, общая ширина проезжей части - 11,5 м. Ее уже переустраивают. Контракт рассчитан на 3 года, подготовительные работы начались в 2023-м.

«В этом году будет произведена замена мостового полотна, замена деформационных швов, опорных частей», - сообщили в ФКУ «Поволжуправтодор».

Кроме того, планируются обновление ограждений, лестниц и устройство водоотвода, покраска пролетов и опор.

До третьего квартала 2025 года (к этому времени ремонт намерены завершить) водителям придется ездить по правому мосту.

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