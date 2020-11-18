Возбуждено дело о вбросе бюллетеней в Бессоновке в день выборов

18.11.2020 | 16:21

В Пензенской области возбуждено уголовное дело по признакам фальсификация итогов голосования.

По данным следствия, 13 сентября, в единый день голосования, на избирательном участке в селе Бессоновка произошла подтасовка итогов. Кто-то из членов участковой избирательной комиссии включил неучтенные бюллетени в число тех, которые использовались при выражении населением политического волеизъявления.

«Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование продолжается», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

13 сентября прошли выборы губернатора Пензенской области, а также депутатов Государственной Думы Российской Федерации VII созыва.

На следующий день при подведении предварительных итогов голосования председатель избирательной комиссии Пензенской области Александр Синюков рассказал, что сигналы о фальсификации поступали из Железнодорожного района и Богословки (Пензенский район). Однако при пересчете количество бюллетеней сходилось. Председатель регионального избиркома заявил: «Нарушений, которые могли бы поставить под сомнение итоги голосования на территории Пензенской области, не установлено».

Средняя явка на выборах составила 56,6%. В выборах главы региона победил Иван Белозерцев (78,72%), по Лермонтовскому одномандатному округу - Александр Самокутяев (больше 60% голосов).