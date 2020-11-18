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Криминал

Возбуждено дело о вбросе бюллетеней в Бессоновке в день выборов

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В Пензенской области возбуждено уголовное дело по признакам фальсификация итогов голосования.

По данным следствия, 13 сентября, в единый день голосования, на избирательном участке в селе Бессоновка произошла подтасовка итогов. Кто-то из членов участковой избирательной комиссии включил неучтенные бюллетени в число тех, которые использовались при выражении населением политического волеизъявления.

«Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование продолжается», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

13 сентября прошли выборы губернатора Пензенской области, а также депутатов Государственной Думы Российской Федерации VII созыва.

На следующий день при подведении предварительных итогов голосования председатель избирательной комиссии Пензенской области Александр Синюков рассказал, что сигналы о фальсификации поступали из Железнодорожного района и Богословки (Пензенский район). Однако при пересчете количество бюллетеней сходилось. Председатель регионального избиркома заявил: «Нарушений, которые могли бы поставить под сомнение итоги голосования на территории Пензенской области, не установлено».

Средняя явка на выборах составила 56,6%. В выборах главы региона победил Иван Белозерцев (78,72%), по Лермонтовскому одномандатному округу - Александр Самокутяев (больше 60% голосов).

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Источник — фото penza.sledcom.ru
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Гость||

Это вам, что вы думали что вот расследуют. Очередной вброс.

Гость||

Цифры "впечатляют", но за два месяца я не встречал человека, который отдал свой голос "земляку", а были такие?

Гость||

Гость писал(a):

Цифры "впечатляют", но за два месяца я не встречал человека, который отдал свой голос "земляку", а были такие?
Никто не встречал.

Гость||

НО ЗАКРЫВАЛИ ПЛАКАТАМИ НА МНОГИХ УЧАСТКАХ!!!

Гость||

Гость писал(a):

Цифры "впечатляют", но за два месяца я не встречал человека, который отдал свой голос "земляку", а были такие?
Понимаешь, просто все тебя знают как дурачка вот и говорят так, а кто не знает, тем более не станет откровенничать с незнакомым.

Гость||

Почему видео не покажете?

Гость||

Гость писал(a):

Почему видео не покажете?
Там могут быть элементы эротики, а тебе это ещё рано.

Гость||

Гость писал(a):

Почему видео не покажете?
В интернете есть. Гугл тебе в помощь.

Гость||

Результаты выборов признают недействительными?

Гость||

грубо про дурачка, речь идет о знакомых, взрослых людях, которые не голосовали за "земляка"

Гость||

Гость писал(a):

Там могут быть элементы эротики
Там присутствует политическая проституция во всей красе.

Гость||

Гость писал(a):

В интернете есть. Гугл тебе в помощь.
на избирательном участке в селе Бессоновка произошла подтасовка итогов.

Гость||

Гость писал(a):

Там присутствует политическая проституция во всей красе.
Учителя показали свое нутро?

Гость||

Когда посадки?

Гость||

Гость писал(a):

В интернете есть. Гугл тебе в помощь.
https://7x7-journal.ru/articles/2020/11/09/v-penzenskoj-oblasti-chleny-eshe-dvuh-uik-zakryvali-kamery-vo-vremya-golosovaniya-predsedateli-etih-komissij-edinorossy

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Имя: Гость
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