Пензенец попал под статью после похода «в туалет»

30.06.2025 | 09:54

В Пензе задержали 23-летнего молодого человека, пытавшегося незаметно вынести технику из торгово-развлекательного центра на проспекте Победы.

Вначале пьяный горожанин отдыхал в караоке-клубе и устроил у его входа шуточную борьбу с другим посетителем, из-за чего сработала тревожная сигнализация и на место прибыли сотрудники Росгвардии.

Хулиганы погнули урну и после профилактической беседы возместили собственнику ущерб. Но далее ситуация получила неожиданное развитие. Пензенец сказал бойцам, что хочет в туалет, а сам выломал соседнюю к нему дверь, проник в офис юридической компании и украл оттуда два ноутбука, компьютерную мышь и кожаный портфель.

С похищенным он попытался выйти из здания, но вел себя подозрительно, и его заметили.

«Гражданин был одет по-летнему легко, однако при себе имел кожаный портфель, который ранее у него отсутствовал. Я окликнул злоумышленника, после чего он предпринял попытку скрыться, но благодаря слаженным действиям росгвардейцев был задержан неподалеку», - пояснил сотрудник Росгвардии Камиль Шаша.

Молодого человека передали полицейским. За содеянное он может лишиться свободы.