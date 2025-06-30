Сетевое издание|18+|Понедельник|30 июн 2025|11:17
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+17oC
+18oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+12oC
+13oC
Завтра | Дождь |

Криминал

Пензенец попал под статью после похода «в туалет»

Печать
Telegram

В Пензе задержали 23-летнего молодого человека, пытавшегося незаметно вынести технику из торгово-развлекательного центра на проспекте Победы.

Вначале пьяный горожанин отдыхал в караоке-клубе и устроил у его входа шуточную борьбу с другим посетителем, из-за чего сработала тревожная сигнализация и на место прибыли сотрудники Росгвардии.

Пензенец попал под статью после похода «в туалет»

Хулиганы погнули урну и после профилактической беседы возместили собственнику ущерб. Но далее ситуация получила неожиданное развитие. Пензенец сказал бойцам, что хочет в туалет, а сам выломал соседнюю к нему дверь, проник в офис юридической компании и украл оттуда два ноутбука, компьютерную мышь и кожаный портфель.

С похищенным он попытался выйти из здания, но вел себя подозрительно, и его заметили.

Пензенец попал под статью после похода «в туалет»

«Гражданин был одет по-летнему легко, однако при себе имел кожаный портфель, который ранее у него отсутствовал. Я окликнул злоумышленника, после чего он предпринял попытку скрыться, но благодаря слаженным действиям росгвардейцев был задержан неподалеку», - пояснил сотрудник Росгвардии Камиль Шаша.

Молодого человека передали полицейским. За содеянное он может лишиться свободы.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — видео и фото управления Росгвардии по Пензенской области
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте