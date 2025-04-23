Голосование за благоустройство: варианты для Каменки

23.04.2025 | 11:37

Жители Каменки выбирают из 3 городских территорий ту, которая будет благоустроена в 2026 году. Голосование стартовало на портале госуслуг 21 апреля и будет идти до 12 июня.

Заявлены следующие объекты:

1. Пешеходная зона на ул. Садовой.

2. Пешеходная зона на ул. Ворошилова.

3. Сквер на Комсомольской площади с прилегающей территорией.

Для всех 3 территорий на «Госуслугах» обозначен одинаковый план: предлагается отремонтировать асфальтовое покрытие, организовать освещение, установить скамейки, создать газоны и цветники, кронировать и удалить аварийные деревья.

В 2025 году в голосовании участвуют территории в 8 населенных пунктах региона: Пензе, Заречном, Каменке, Кузнецке, Нижнем Ломове, Никольске, Сердобске и Мокшане.