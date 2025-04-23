Сердобчане должны выбрать одну из 6 территорий для благоустройства

23.04.2025 | 15:09

Жителям Сердобска предложили 6 объектов на голосовании за благоустройство территорий, которое стартовало на портале госуслуг 21 апреля и будет идти до 12 июня.

Сердобчане должны выбрать из следующего списка:

1. Пешеходная зона на ул. Балашовской. Проект предполагает обустройство асфальтобетонной дорожки и установку бордюрного камня.

2. Парк Победы на ул. М. Горького. Целью является организация дополнительного пространства для тихого отдыха в микрорайоне «Березки». Предусмотрена организация пешеходной дорожки с плиточным покрытием.

3. Сквер Пограничников на ул. М. Горького. Здесь предлагается создать комфортную среду для проведения различных акций и мероприятий пограничников из Сердобского района: выложить пешеходные дорожки и площадку плиткой, установить бордюр и малые архитектурные формы.

4. Мемориал «Вечный огонь» на ул. Ленина. Благоустройство предполагает его конструктивное изменение.

5. Сквер Десантников на Нагорной площади (перед зданием молодежного Дома культуры). В проекте - замена бордюрного камня и покрытий основной и второстепенных дорожек плиткой 2 размерных типов, установка урн и лавок современного дизайна, организация освещения.

6. Парковая зона на ул. Ленина. Цель - создать дополнительное общественное пространство для отдыха в микрорайоне «Ясенки». Предусмотрена организация пешеходных дорожек с плиточным покрытием, установка лавок, урн, уличного и декоративного освещения.

Объект, который наберет больше всего голосов, благоустроят в 2026 году.