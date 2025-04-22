Благоустройство в Заречном: описание проектов для голосования

22.04.2025 | 12:29

Жители Заречного, решившие принять участие в голосовании за благоустройство территорий в 2026 году, будут выбирать из 4 объектов.

1. Земельный участок на улице Ахунской, 21а. Он расположен между домами № 21, 23, 25 и занят деревьями. Здесь можно создать благоустроенное пространство с разделением на спортивную, игровую зоны и зону отдыха. Зеленые насаждения максимально сохранят, проложат дорожки с твердым покрытием, вдоль них установят скамьи, урны, вазоны с цветами, организуют освещение. На открытых пространствах обустроят цветники и газоны, сообщается в описании проекта на портале госуслуг.

2. Земельный участок по улице Братской, 20а. Он находится между корпусами детского сада № 4 и многоквартирным домом № 20 на Братской. На территории стоит устаревший игровой комплекс, вдоль дорожек с устаревшим покрытием - лавочки. Концепция благоустройства предусматривает разделение участка на зону отдыха и прогулок, детскую игровую и спортивную зоны. Здесь обновили бы дорожки и освещение, поставили скамьи с теневыми навесами, урны и вазоны, в спортивной зоне - оборудование для уличной гимнастики, в детской - современное игровое оборудование.

3. Земельный участок на проспекте Мира, 42а. Он расположен между детсадом № 13 и домами № 42, 46, 52. Территорию, большую часть которой занимает стихийная стоянка, возникшая на месте старого футбольного поля, можно превратить в благоустроенный сквер. Предлагается сохранить существующие деревья, организовать освещение, создать зоны с тенистыми уголками - навесами, столами и лавочками; оборудовать детскую площадку, оснащенную качелями, песочницей, спортивно-игровым комплексом; реконструировать главную пешеходную аллею. Проектом предусмотрена также зона парковки.

4. Земельный участок около домов № 4, 6, 8 на улице Восточной. Сейчас эта территория не благоустроена. Она может стать местом для занятий физкультурой и спортом, комфортного отдыха жителей микрорайона разного возраста. По проекту, здесь предусмотрено устройство пешеходных дорожек, площадки для тихого отдыха, детской игровой зоны, организация освещения, установка скамеек и урн.

Голосование стартовало на портале госуслуг 21 апреля и будет идти до 12 июня. В выборе проекта участвуют жители Пензенской области старше 14 лет.