В Сердобске водителя осудили за символику на BMW

30.06.2025 | 10:29

В Сердобске водителя наказали за изображение на его BMW. Он разместил на машине символику экстремистской организации.

«В марте сотрудники полиции обнаружили, что на автомобиле его собственник публично демонстрировал символику МОО «Северное братство», которое решением Московского городского суда от 3 августа 2012 года признано экстремистским и его деятельность запрещена на территории Российской Федерации», - сообщили в Сердобском городском суде.

Выставив изображение на всеобщее обозрение, мужчина допустил пропаганду экстремистской организации. На водителя составили административный протокол.

После рассмотрения дела суд обязал его уплатить штраф в размере 1 000 рублей. Владелец BMW не согласился с наказанием и оставил жалобу на постановление, но ее не удовлетворили.

Ранее 36-летний мужчина, отбывающий наказание в пензенской исправительной колонии № 4, стал объектом пристального внимания сотрудников регионального управления ФСБ России. Он высказывался в оправдание терроризма.