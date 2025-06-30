Сетевое издание|18+|Понедельник|30 июн 2025|11:17
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+17oC
+18oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+12oC
+13oC
Завтра | Дождь |

Криминал

В Сердобске водителя осудили за символику на BMW

Печать
Telegram

В Сердобске водителя наказали за изображение на его BMW. Он разместил на машине символику экстремистской организации.

«В марте сотрудники полиции обнаружили, что на автомобиле его собственник публично демонстрировал символику МОО «Северное братство», которое решением Московского городского суда от 3 августа 2012 года признано экстремистским и его деятельность запрещена на территории Российской Федерации», - сообщили в Сердобском городском суде.

Выставив изображение на всеобщее обозрение, мужчина допустил пропаганду экстремистской организации. На водителя составили административный протокол.

После рассмотрения дела суд обязал его уплатить штраф в размере 1 000 рублей. Владелец BMW не согласился с наказанием и оставил жалобу на постановление, но ее не удовлетворили.

Ранее 36-летний мужчина, отбывающий наказание в пензенской исправительной колонии № 4, стал объектом пристального внимания сотрудников регионального управления ФСБ России. Он высказывался в оправдание терроризма.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото pxhere.com
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте