Голосование за благоустройство: Нижний Ломов, Никольск и Мокшан

Нижний Ломов, Никольск и Мокшан оказались в числе 8 населенных пунктов региона, где по результатам народного голосования благоустроят в 2026 году 1 общественную территорию.
Оно стартовало на портале госуслуг 21 апреля и будет идти до 12 июня.
Жители Нижнего Ломова должны выбрать 1 из 3 скверов, поскольку их в городе недостаточно для отдыха всех возрастных групп населения:
1. Сквер «Молодежный» (район дома спорта «Электрон»).
2. Сквер на ул. Сергеева (район кафе «Астра»), расположенный на главном въезде в город с трассы М-5.
3. Сквер на ул. Сергеева (район кафе «Минутка» и многоквартирного дома № 88).
В Никольске тоже хотят благоустроить 1 сквер: заменить устаревшие и разрушенные материалы и конструкции, обустроить площадки и тротуары, организовать озеленение и освещение.
Определиться нужно между следующими объектами:
1. Сквер на ул. Белинского.
2. Сквер на ул. Ленина, 63.
3. Сквер на ул. Л. Толстого.
4. Сквер на ул. Ленина.
Жители Мокшана выбирают из 2 территорий, где необходимо отремонтировать тротуар, установить урны, скамейки, усовершенствовать уличное освещение:
1. Сквер на ул. Советской, 27в.
2. Участок ул. Пензенской у музея А. Г. Малышкина.
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