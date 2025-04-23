Голосование за благоустройство: Нижний Ломов, Никольск и Мокшан

23.04.2025 | 13:39

Нижний Ломов, Никольск и Мокшан оказались в числе 8 населенных пунктов региона, где по результатам народного голосования благоустроят в 2026 году 1 общественную территорию.

Оно стартовало на портале госуслуг 21 апреля и будет идти до 12 июня.

Жители Нижнего Ломова должны выбрать 1 из 3 скверов, поскольку их в городе недостаточно для отдыха всех возрастных групп населения:

1. Сквер «Молодежный» (район дома спорта «Электрон»).

2. Сквер на ул. Сергеева (район кафе «Астра»), расположенный на главном въезде в город с трассы М-5.

3. Сквер на ул. Сергеева (район кафе «Минутка» и многоквартирного дома № 88).

В Никольске тоже хотят благоустроить 1 сквер: заменить устаревшие и разрушенные материалы и конструкции, обустроить площадки и тротуары, организовать озеленение и освещение.

Определиться нужно между следующими объектами:

1. Сквер на ул. Белинского.

2. Сквер на ул. Ленина, 63.

3. Сквер на ул. Л. Толстого.

4. Сквер на ул. Ленина.

Жители Мокшана выбирают из 2 территорий, где необходимо отремонтировать тротуар, установить урны, скамейки, усовершенствовать уличное освещение:

1. Сквер на ул. Советской, 27в.

2. Участок ул. Пензенской у музея А. Г. Малышкина.