В Каменском районе мать из неприязни била маленькую дочь

30.06.2025 | 09:20

В Каменском районе 35-летняя мать может лишиться свободы из-за жестокого обращения с маленькой дочерью. Она била ее из неприязни, прикрываясь воспитательным процессом.

Факт жестокого обращения выявили сотрудники отделения по делам несовершеннолетних в ходе контроля за неблагополучными родителями.

«Полицейские установили, что злоумышленница под видом мер воспитательного характера наносила дочери 2021 года рождения телесные повреждения, причиняя ей боль, а также не обеспечивала нормальные условия для ее развития», - сообщили в областном УМВД РФ.

Ребенка было решено изъять из семьи. На мать завели уголовное дело, она призналась, что жестоко обращалась с девочкой из-за личной неприязни.

Теперь женщине грозит до трех лет лишения свободы. Сейчас она находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.