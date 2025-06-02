На кресло Жиганши Туктарова будет претендовать участник СВО

02.06.2025 | 11:44

На кресло депутата Пензенской городской думы восьмого созыва, пустующее после ухода Жиганши Туктарова, будет претендовать участник СВО Даниил Кошлаков.

Именно он одержал победу на праймериз (электронное предварительное внутрипартийное голосование), проводившихся «Единой Россией» с 19 по 25 мая.

В праймериз участвовали 6 человек:

- Даниил Кошлаков (офицер-преподаватель Михайловской военной артиллерийской академии г. Санкт-Петербурга, набрал 962 голоса);

- Екатерина Расторгуева (учитель-логопед детского сада № 149 г. Пензы, 523 голоса);

- Илья Завьялов (военнослужащий из Пензы, 226 голосов);

- Анастасия Курыхова (учащаяся Пензенского колледжа пищевой промышленности и коммерции из поселка Родниковского Колышлейского района, 114 голосов);

- Иван Арцов (преподаватель Пензенского колледжа архитектуры и строительства из Бессоновки, 93 голоса);

- Александр Майданов (студент Пензенского государственного университета из села Ухтинка Бессоновского района, 82 голоса).

Даниил Кошлаков родился 28 июля 1998 года в Пензе, в 2016 году окончил школу № 12 имени В. В. Тарасова, в 2021-м - Михайловскую военную артиллерийскую академию, в 2024-м - Пензенский государственный университет. Сейчас обучается в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ по специальности «государственное и муниципальное управление», является мастером спорта по самбо.

Мужчина - участник специальной военной операции, получил несколько ранений, одно из которых тяжелое.

«Ставлю для себя задачу воспитания молодого поколения нашей большой могучей страны. После возвращения со специальной военной операции провожу встречи, игры и занятия с молодым поколением, являюсь педагогом дополнительного образования в Суворовском военном училище, где воспитываю их не только как спортсменов по самбо, но и как граждан нашей страны», - высказался Кошлаков.

Дополнительные выборы в Пензенскую городскую думу восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 4 состоятся 14 сентября - в единый день голосования в России.

Полномочия Жиганши Туктарова были прекращены 28 марта. Он входил в депутатский корпус много лет, на протяжении нескольких созывов представлял региональное отделение ЛДПР, затем был самовыдвиженцем, с 2024 года отстаивал интересы «Партии пенсионеров».

Толчком к завершению депутатской деятельности стала ситуация, связанная с его позицией по поводу присвоения звания почетного гражданина Пензы участнику Великой Отечественной войны.