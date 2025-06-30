В Кузнецке трех мужчин осудили за обман пенсионеров

30.06.2025 | 17:34

Кузнецкий районный суд вынес приговор 36-летнему уроженцу Омской области и двум тюменцам 37 и 33 лет. Аферисты обманывали пенсионеров, продавая им бытовые приборы под видом медицинских.

Мужчины действовали на территории Пензы и Кузнецка с июля 2023 года по февраль 2024-го. Они находили базу данных с адресами престарелых людей и наведывались к ним в квартиры под видом соцработников, для убедительности предъявляя удостоверения.

Пенсионерам проводили диагностику специальным устройством, а после сообщали о якобы найденных заболеваниях и рекомендовали для лечения купить прибор «Архимед» стоимостью 30 000 рублей (хотя на самом деле его цена около 1 500).

Никто не хотел сразу приобретать устройство, но мужчины были настойчивы и делали «персональную скидку» - от 10 000 до 20 000 рублей. Тогда люди соглашались.

83-летняя кузнечанка отдала за прибор 15 000 рублей, а затем спросила у лжесотрудника, где находится их организация. Мужчина ответил, что на Карла Маркса, однако в городе такой улицы нет. Поняв, что ее обманывают, женщина потребовала вернуть деньги, мошенник побежал, пенсионерка схватила его за край куртки, но тот ударил ее по руке и все же скрылся.

Всего от аферистов пострадало 38 человек.

Одного из злоумышленников приговорили к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, второго - к 2 годам и 10 месяцам в колонии-поселении, третьему дали 2 года условно с испытательным сроком на весь период, сообщили в Кузнецком районном суде.