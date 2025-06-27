Дроппера из Ульяновской области обязали платить обманутой пензячке

27.06.2025 | 17:30

Суд взыскал более 415 тысяч рублей в пользу пензенской пенсионерки, пострадавшей от мошенников.

Пожилой женщине позвонил незнакомец и убедил ее перевести сбережения - 300 тысяч рублей - на названный им банковский счет.

Впоследствии по данному факту было возбуждено уголовное дело. Полицейские выяснили, кто является владельцем счета, на который поступили похищенные деньги. Им оказался 37-летний житель Ульяновской области.

«Прокуратура направила в Димитровградский городской суд исковое заявление о взыскании с мужчины в пользу потерпевшей суммы неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Елена Листарова.

Суд иск удовлетворил. Теперь мужчина обязан выплатить пензячке в общей сложности более 415 тысяч рублей.