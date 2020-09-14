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Политика

Александр Синюков: Выборы проходили в жесткой конкурентной борьбе

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В единый день голосования в Пензенской области состоялись выборы губернатора региона и депутата Госдумы по 147-му Лермонтовскому избирательному округу.

В бюллетень для тайного голосования за губернатора было включено пять кандидатов, за депутата Госдумы - 6.

На 1 085 участках от кандидатов, партий, общественной палаты было направлено более 3 700 наблюдателей, свыше 2 100 членов комиссий с правом избирательного голоса.

Также было организовано видеонаблюдение. В общей сложности оно применялось на 466 пунктах в режиме онлайн и на 33 комиссиях территориального уровня.

«Все это позволяет сказать, что выборы проходили, с одной стороны, в жесткой конкурентной борьбе, с другой, они прозрачны и легитимны», - резюмировал председатель избирательной комиссии Пензенской области Александр Синюков, подводя предварительные итоги трехдневных выборов утром в понедельник, 14 сентября.

«По существу нарушений, которые могли бы поставить под сомнение итоги голосований, в области не установлено», - заверил он.

На губернаторских выборах явка составила 56,68%. Иван Белозерцев набрал 78,72% голосов, Олег Шаляпин - 8,45%, Александр Васильев - 5,57%, Анна Очкина - 4,44%, Петр Чугай - 1,48%. Обработано 100% бюллетеней.

Явка на довыборы депутата Госдумы равнялась 50,13%. Александра Самокутяева поддержали 60,39% проголосовавших, Александра Трутнева - 13,01%, Вадима Сердовинцева - 7,38%, Евгения Ворожцова - 7,32%, Фатиму Хугаеву - 4,14%, Кирилла Метальникова - 4,08%.

«Эти результаты являются предварительными. Заседание регионального избиркома по подведению итогов назначено на 15 сентября на 16:00», - подчеркнул Александр Синюков.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

А вы ходили на выборы?

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Гость||

Клоунада

Гость||

А с авторучками обманули избирателей. В 11 школе в начале двенадцатого ручки уже не давали. Прокуратуре нужно проверить расходование средств на эти цели.

Свидетелей полдома.

Гость||

А где можно посмотреть онлайн-трансляции с участков? Особенно с момента вскрытия урн и подсчета голосов?

Гость||

Выборы проходили в жесткой конкурентной борьбе

А в чем выражалась жёсткая и конкурентная борьба если 79% у Ивана?

Гость||

"нет не вижу смысла" 86,3 %

И оно ведь действительно так.

Гость||

Всегда так говорят. Надо так.

Гость||

Гость писал(a):

А с авторучками обманули избирателей. В 11 школе в начале двенадцатого ручки уже не давали. Прокуратуре нужно проверить расходование средств на эти цели.
Ручек вообще в этот раз не было, не переживай)

Гость||

95 процентов никуда не ходили, но жалуются что за них все выбрали.

Гость||

Вы голосовали за это

Гость||

penzainform.ru писал(a):

На губернаторских выборах явка составила 56,68%. Иван Белозерцев набрал 78,72% голосов, Олег Шаляпин - 8,45%, Александр Васильев - 5,57%, Анна Очкина - 4,44%, Петр Чугай - 1,48%. Обработано 100% бюллетеней.
Ну вот он и проговорился ,в борьбе какой нарисовать процент.

Гость||

Гость писал(a):

Вы голосовали за это
Ты бы методичку бы сменил или что заклинило.)))

Гость||

Будут указания,сменю

Гость||

Но батьке проиграл у других губеров больше 83 процентов надо убирать не допрос или не дали вскрыть комнаты с мешками как с шопингом на олимпиаде

Гость||

Ну какая борьба да ещё и напряжённая? Ну сделали свое дело и ладно,зачем пафос то нагонять? И так все понимают

Гость||

Это была жесткая борьба. Набрать столько процентов из ничего это было жестко.

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Имя: Гость
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