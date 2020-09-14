Александр Синюков: Выборы проходили в жесткой конкурентной борьбе

14.09.2020 | 09:26

В единый день голосования в Пензенской области состоялись выборы губернатора региона и депутата Госдумы по 147-му Лермонтовскому избирательному округу.

В бюллетень для тайного голосования за губернатора было включено пять кандидатов, за депутата Госдумы - 6.

На 1 085 участках от кандидатов, партий, общественной палаты было направлено более 3 700 наблюдателей, свыше 2 100 членов комиссий с правом избирательного голоса.

Также было организовано видеонаблюдение. В общей сложности оно применялось на 466 пунктах в режиме онлайн и на 33 комиссиях территориального уровня.

«Все это позволяет сказать, что выборы проходили, с одной стороны, в жесткой конкурентной борьбе, с другой, они прозрачны и легитимны», - резюмировал председатель избирательной комиссии Пензенской области Александр Синюков, подводя предварительные итоги трехдневных выборов утром в понедельник, 14 сентября.

«По существу нарушений, которые могли бы поставить под сомнение итоги голосований, в области не установлено», - заверил он.

На губернаторских выборах явка составила 56,68%. Иван Белозерцев набрал 78,72% голосов, Олег Шаляпин - 8,45%, Александр Васильев - 5,57%, Анна Очкина - 4,44%, Петр Чугай - 1,48%. Обработано 100% бюллетеней.

Явка на довыборы депутата Госдумы равнялась 50,13%. Александра Самокутяева поддержали 60,39% проголосовавших, Александра Трутнева - 13,01%, Вадима Сердовинцева - 7,38%, Евгения Ворожцова - 7,32%, Фатиму Хугаеву - 4,14%, Кирилла Метальникова - 4,08%.

«Эти результаты являются предварительными. Заседание регионального избиркома по подведению итогов назначено на 15 сентября на 16:00», - подчеркнул Александр Синюков.