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Общество

Олег Мельниченко: Уют наших городов зависит от нас самих

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Участие в голосовании по определению общественных территорий для благоустройства приняли уже более 50 тысяч жителей Пензенской области, сообщил губернатор Олег Мельниченко в понедельник, 12 мая.

«Напомню, выбрать можно из 44 объектов, которые расположены в Пензе, Кузнецке, Заречном, Сердобске, Каменке, Нижнем Ломове, Никольске и Мокшане. Территории, набравшие наибольшее количество голосов, благоустроят в следующем году по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни», инициированного нашим Президентом», - написал глава региона на своих страницах в соцсетях.

Отдать свой голос за понравившийся проект можно на онлайн-платформе. В выборе проектов для реализации участвуют жители Пензенской области старше 14 лет.

Также можно проголосовать с помощью волонтеров, работающих в общественных местах и на крупных мероприятиях. К ним обратились уже более 11 тысяч пензенцев.

«У каждого из нас есть любимые улицы, парки и скверы, которые дороги сердцу. Проект дает возможность сделать их лучше, создать комфортные условия для отдыха и общения. Присоединяетесь к голосованию! Уют наших городов зависит от нас самих», - подчеркнул Олег Мельниченко.

В областном центре горожане выбирают между центральной частью парка Белинского, сквером имени Белинского, Привокзальной площадью, набережной Суры (от «Ростка» до Бакунинского моста), сквером за дворцом единоборств «Воейков», Комсомольским парком, скверами «Могилевский дворик», «Дружба» (в районе ул. Дружбы, 23, 6, 9, 1), «40 лет Победы» (в районе ул. Рахманинова, 53), имени Тарасова (в районе ул. Карпинского, 45), Студенческих отрядов (ул. Беляева), сквером на ул. Терновского (в районе школы № 59 на Вадинской, 9а), Пионерским сквером, общественной территорией в районе пр. Строителей, 89-91, скверами около дизельного завода и «Химмаш» (в районе ул. Г. Титова, 5).

Проект «Формирование комфортной городской среды» действует с 2017 года. За это время в Пензенской области было благоустроено более 700 общественных пространств и дворовых территорий.

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Источник — фото областного правительства
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