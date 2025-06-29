Жителя Белинского района обманули на 720 тысяч при покупке машины

29.06.2025 | 15:32

В Белинском районе 53-летний местный житель потерял сотни тысяч рублей, желая купить автомобиль Skoda Octavia в интернете.

Мужчина нашел объявление на торговой площадке и заинтересовался. Он связался с продавцом, а тот попросил перевести задаток.

«С помощью приложения заявитель перечислил более 720 000 рублей на предоставленный банковский счет», - сообщили в областном УМВД РФ.

После этого автор объявления исчез вместе с деньгами. Поняв, что его обманули, житель Белинского района обратился в полицию.

Было возбуждено уголовное дело. Преступника ищут, ему грозит до 6 лет лишения свободы.

Ранее в Кузнецке две женщины перевели мошенникам 1 млн рублей. Схемы, на которые они попались, оказались разными.