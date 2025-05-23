Общество

В Пензе у Монумента воинской и трудовой Славы нашли реликвию

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В основании Монумента воинской и трудовой славы пензенцев нашли 10 гильз с землей из городов-героев, которые защищали жители региона, участвовавшие в Великой Отечественной войне.

В Пензе у Монумента воинской и трудовой Славы нашли реликвию

О реликвии в пятницу, 23 мая, рассказал губернатор Олег Мельниченко в своих аккаунтах в соцсетях. Он пояснил, что находку сделали рабочие во время планового ремонта покрытия у Вечного огня. Гильзы были заложены 9 мая 1970 года.

«Брестская крепость, Москва, Ленинград, Волгоград, Киев, Минск, Одесса, Севастополь, Керчь и Новороссийск. Там героически сражались наши предки, уничтожая фашистскую нечисть. Особую ценность представляет гильза с землей с 41-го километра Подмосковья, из Зеленограда, где билась 354-я стрелковая дивизия, сформированная из жителей Пензенской области», - сообщил Олег Мельниченко.

В Пензе у Монумента воинской и трудовой Славы нашли реликвию

Части патронов было решено отреставрировать. Их покрытия привели в порядок, чтобы сохранить для будущих поколений.

Олег Мельниченко обратился к пензенцам, чтобы узнать их мнение по поводу дальнейших действий. Реликвию могут выставить на всеобщее обозрение рядом с Книгой памяти либо вернуть туда, где нашли, - под постамент Вечного огня. Проголосовать можно здесь.

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Источник — фото из тг-канала Олега Мельниченко
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