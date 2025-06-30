Житель Тольятти решился на преступление, чтобы уехать из Пензы

30.06.2025 | 08:57

Полицейские задержали 40-летнего жителя Тольятти, обманувшего в Пензе нескольких человек. Он сдал в ломбард технику, взятую в аренду.

Мужчина приехал в областной центр, чтобы встретиться с девушкой, с которой познакомился в интернете. За два дня свидание так и не состоялось, а деньги у гостя города кончились.

Чтобы вернуться домой, он решился на преступление - нашел в Сети объявления о сдаче в прокат строительной и бытовой техники, арендовал ее и сбыл в ломбарде. Ущерб составил 180 000 рублей.

После этого мужчина уехал в родной город. Там его задержали пензенские оперативники. На мошенника завели уголовное дело.

«Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет», - сообщили в областном УМВД РФ.