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Общество

Выбор объекта для благоустройства: как распределились голоса в Пензе

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В Пензе продолжение ремонта парка Белинского в 2026 году выбрали 23 136 человек. Он стал победителем голосования по программе «Формирование комфортной городской среды».

2-е место у Комсомольского парка, указано на портале госуслуг. За его преображение отдали 3 478 голосов. На 3-м месте Привокзальная площадь, ее благоустройство в следующем году хотели бы увидеть 3 476 пензенцев.

Продолжение обновления набережной Суры (от «Ростка» до Бакунинского моста) выбрали 3 134 человека. Сквер «Могилевский дворик» получил 2 528 голосов. 2 078 пензенцев отдали предпочтение благоустройству сквера Белинского.

Остальные территории получили менее 2 000 голосов.

За благоустройство сквера Дружбы высказались 1 849 человек, сквера на улице Терновского (рядом со школой № 59 на улице Вадинской, 9а) - 1 729, сквера «40 лет Победы» - 1 629, зоны за Дворцом единоборств «Воейков» - 1 514. Перспектива преобразовать общественную территорию в районе проспекта Строителей, 89-91, привлекла 1 102 человека.

Менее 1 000 голосов получили остальные объекты: скверы имени В. В. Тарасова (улица Карпинского) - 675, около дизельного завода - 583, Студенческих Отрядов (улица Беляева) - 575, Пионерский - 470, Химмаш (улица Титова) - 216.

Всего в голосовании в этом году участвовали более 48 000 пензенцев.

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